"السهلي": أبناء الوطن يفاخرون ويستعيدون ملامح البطولة والتوحيد في اليوم الوطني

قال إن المملكة تميزت بنموها السريع وتشهد في هذا العهد الزاهر الكثير من المنجزات

قال رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة عبدالله بن أحمد السهلي، إن اليوم الوطني ٩٠ ذكرى خالدة نستذكر فيها تاريخ توحيد وطننا الغالي على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه، الذي وحد هذه البلاد تحت راية التوحيد وأسس هذا الكيان العملاق لتتوالى إنجازات واسعة في شتى المجالات.

وأضاف "السهلي" : اليوم يكمل المسيرة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - حيث التنمية المستدامة والبناء والتطور في كل المجالات، حيث تميزت المملكة بنموها السريع في شتى المجالات، وشهدت في هذا العهد الزاهر كثيرًا من المنجزات التنموية العملاقة ليرتبط اسم المملكة بواقع حضاري سريع النمو مبني على أسس علمية عالمية ودراسة حقيقية فاحصة لمستقبل أكثر إشراقًا لأبناء الوطن، وقد تمثل ذلك جليًا في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، لأبناء الوطن والأجيال القادمة -بإذن الله -.

وتابع: إن أبناء وبنات الوطن يفاخرون ويستذكرون من خلال هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا ملاحم البطولة والتوحيد التي قادها المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، ويربطون ماضيهم التليد بحاضرهم المجيد ورؤيتهم المستقبلية الطموحة من خلال هذه الملاحم الوطنية الخالدة، متطلعين بفخر واعتزاز إلى مستقبل زاهر مفعم بالتطوير والنهضة والعمل الجاد المتميز لاستشراف المضي نحو العالم الأول في بناء الإنسان السعودي.

وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ـ والى ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وإلى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان وإلى الأسرة الكريمة المالكة وإلى الشعب السعودي الوفي وإلى جنودنا الشجعان المرابطين على حدود هذه البلاد الطاهرة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي تحقق المزيد من التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله .