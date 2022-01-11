"نجم".. الراعي التأميني للكرنفال السعودي الدولي للسيارات

تعزيزًا لدور القطاعات غير النفطية في دفع عجلة الاقتصاد

أعلنت "نجم" لخدمات التأمين عن مشاركتها كراعٍ تأميني حصري في الكرنفال السعودي الدولي للسيارات "أوتوفيل"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ضمن مسار فعاليات الرياض 32، في الفترة ما بين 8 و14 يناير 2022، على حلبة ميدان ديراب، في العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي مشاركة "نجم" في رعاية هذا الحدث الدولي الهام، انطلاقاً من أهميته في تعزيز موقع المملكة العالمي في استقطاب وتنظيم أهم الأحداث الرياضية والترفيهية، وبما يعزز دور القطاعات غير النفطية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة الحياة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت "نجم" من خلال رعايتها لهذا الحدث، على الأهمية القصوى لالتزام قواعد القيادة الآمنة وعدم تخطي شروط السلامة العامة حتى خلال ممارسة سباقات القيادة السريعة "الرالي".

ودعت كل هواة هذا النوع من الأنشطة إلى ممارستها ضمن مواقعها المحددة والشروط المفروضة لضمان أعلى معايير الوقاية والسلامة. وأكدت الشركة على التزامها الدائم بتعزيز رسالتها ودورها التوعوي في سبيل ترسيخ ثقافة السلامة المرورية، وأهمية الالتزام بقواعد القيادة الآمنة بما يحسن ترتيب المملكة العالمي في هذا المجال.

جدير بالذكر أن "أوتوفيل" يمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع، ويعتبر أضخم حدث تفاعلي في عالم المحرّكات في منطقة الشرق الأوسط، تشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية عالمية في قطاع السيارات وإكسسواراتها. ويشمل الحدث العديد من الأنشطة والعروض التفاعلية والترفيهية المميزة والمباشرة، أهمها سباقات وعروض الدريفت، بمشاركة أشهر السائقين المحليين والدوليين، إضافة إلى الحفلات الغنائية ومعرض للسيارات المتنوعة، العادية والكلاسيكية، والخارقة، ومقتنياتها، وأحدث التقنيات في هذا المجال. ويتوقع أن يزور الكرنفال أكثر من 250 ألف زائر من المملكة وخارجها.