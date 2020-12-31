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أكد تطلعه للإسهام في تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما

"الرويلي" يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى فرنسا

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماده، إلى رئيس إدارة مراسم الدولة بالجمهورية الفرنسية فيليب فرانك.



وفي التفاصيل، رحب رئيس المراسم الفرنسية بالسفير الرويلي، معرباً له عن تمنياته بالنجاح والتوفيق، مؤكداً له استعداده وبقية المسؤولين الفرنسيين لتقديم أي دعم لإنجاح مهامه وتيسير أعماله في تعزيز علاقات البلدين الصديقين.



ومن جهته، أعرب السفير فهد الرويلي عن الشكر لمعاليه، مشيداً بالعلاقات العريقة بين البلدين، ومؤكداً تطلعه للإسهام في تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.