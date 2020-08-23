"طقس اليوم" بتوقيع "المسند": هذه المواقع موعودة بالهطولات

قال: أمطار متفرقة ورياح نشطة قد تثير غباراً بمنطقتين

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة، على المرتفعات اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الأحد متوقع أن تتشكّل السحب فوق مرتفعات السروات في #عسير و#جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة".

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 11:27 AM

قال: أمطار متفرقة ورياح نشطة قد تثير غباراً بمنطقتين

"طقس اليوم" بتوقيع "المسند": هذه المواقع موعودة بالهطولات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة، على المرتفعات اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الأحد متوقع أن تتشكّل السحب فوق مرتفعات السروات في #عسير و#جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة".

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة".

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