أمير الرياض يشرّف حفل سفارة ألمانيا الاتحادية

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله بمقر الحفل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441 12:29 AM

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

أمير الرياض يشرّف حفل سفارة ألمانيا الاتحادية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله بمقر الحفل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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