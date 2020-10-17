بالفيديو .. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعد

أصبح المعلم علي العلاوي يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية في ظل العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك بمثابرته، وتمكُّنه رغم الإعاقة من إيصال الرسالة التعليمية.
ورصد تقرير لقناة الإخبارية اليوم الدراسي للمعلم العلاوي الذي يواصل أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بمحافظة جدة، وهي التي تضم نخبة من المعلمين المكفوفين.
وكان العلاوي قد أشاد باستمرار العملية التعليمية عن بُعد مبينًا أنها فكرة منتظرة، وأصبحت واقعًا. ولقي المعلم إشادات وإعجابًا بما يقوم به.
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1317178905980186626وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد التعليم عن بعد
يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص
أصبح المعلم علي العلاوي يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية في ظل العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك بمثابرته، وتمكُّنه رغم الإعاقة من إيصال الرسالة التعليمية.
ورصد تقرير لقناة الإخبارية اليوم الدراسي للمعلم العلاوي الذي يواصل أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بمحافظة جدة، وهي التي تضم نخبة من المعلمين المكفوفين.
وكان العلاوي قد أشاد باستمرار العملية التعليمية عن بُعد مبينًا أنها فكرة منتظرة، وأصبحت واقعًا. ولقي المعلم إشادات وإعجابًا بما يقوم به.
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1317178905980186626