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أكدت أنها تتابع مستجدات الحالة على مدار الساعة لاتخاذ أي إجراءات لازمة عند الضرورة

"الغذاء والدواء": الشعيرية سريعة التحضير المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تشغيلات "الشعيرية سريعة التحضير" المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة.



وأشارت إلى أنها تتابع مستجدات الحالة على مدار الساعة لاتخاذ أي إجراءات لازمة عند الضرورة، لضمان سلامة المنتجات الغذائية في المملكة.



وكانت الحكومة الفرنسية استدعت عدداً من منتجات "إندومي شوربة الدجاج" سريعة التحضير لاحتوائها على نسبة عالية وخطيرة من "أكسيد الإيثيلين".