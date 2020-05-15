روسيا: تسجل 10598 حالة إصابة جديدة و113 وفاة بكورونا

ليصل العدد الإجمالي إلى 262843

سجّلت روسيا، اليوم الجمعة، 10598 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات على مستوى روسيا، إلى 262843.

وقالت قوة العمل المعنية بمكافحة كورونا، إن 113 شخصاً توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ ليصل العدد الرسمي للوفيات بسبب الفيروس، إلى 2418.