ديوان المحاسبة يُصدر العدد الأول من المجلد الثاني لمجلته العلمية

تضمن عديداً من الأبحاث العلمية ذات صلة بالمحاسبة والمراجعة

أصـدر الـديوان الـعـام للمحاسبـة "العـدد الأول من المجلد الثاني" من المجلة العلمية المحكمة "مجلة الديوان العام للمحاسبة" لعام 1442هـ، تضمن عديداً من الأبحاث العلمية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

يأتي صدور هذه المجلة في إطار جهود الديوان نحو إثراء الدراسات والأبحاث النظرية والتطبيقية والتحليلية المتعلقة بمجالات المحاسبة والمراجعة الحكومية، والرقابة على الأداء، والحوكمة؛ ويخضع كل ما يُقبل للنشر في المجلة لمعايير نشر وإجراءات تحكيم علمية.

واشتمل هذا العدد من المجلة على ثلاثة أبحاث تحمل العناوين الآتية: البحث الأول "تقييم جدارات منسوبي وحدات المراجعة الداخلية في القطاع العام السعودي – دراسة ميدانية"، والثاني "متطلبات الالتزام بالقواعد الاحترازية في ظل معايير لجنة بازل لإرساء الحوكمة المصرفية (النظام المصرفي الجزائري أنموذجاً)"، والثـالث "حوكمة الشركات واختيار مراجعي الحسابات الخارجيين بين الشركات المُدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال رئيس هيئة تحرير مجلة الديوان العام للمحاسبة الدكتور صالح بن عبدالرحمن السعد: هذه المجلة تأتي ضمن المبادرات المضمّنة بالخطة الإستراتيجية المحدثة للديوان، وتأتي لتُجسد دور الديوان في إثراء المعرفة المهنية والتطبيقية في مجالي المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.

يُذكر أن مجلة الديوان العام للمحاسبة، صادرة بموجب ترخيص من وزارة الإعلام، ويتطلع الديوان إلى التفاعل المجتمعي من الباحثين والمهتمين بموضوعات المجلة وتقديم مشاركاتهم العلمية التي يرغبون في نشرها في الأعداد القادمة، ويمكن الاطلاع على شروط نشر الأعمال العلمية، وعلى النسخة الإلكترونية من المجلة من خلال الرابط التالي: https://www.gca.gov.sa/library/GCAJ/2021/2_1/index.html.