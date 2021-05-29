كورونا في فلسطين.. نسبة التعافي بلغت 97.7% والوفيات 1.1%

تسجيل 269 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث وفيات، و269 إصابة جديدة بفيروس "كورونا، و399 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 97.7%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 29 مصابًا بكورونا في غرف العناية المكثفة؛ بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 73 مريضًا.

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29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442 04:41 PM

تسجيل 269 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

كورونا في فلسطين.. نسبة التعافي بلغت 97.7% والوفيات 1.1%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث وفيات، و269 إصابة جديدة بفيروس "كورونا، و399 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 97.7%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 29 مصابًا بكورونا في غرف العناية المكثفة؛ بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 73 مريضًا.

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