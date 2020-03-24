الأردن.. توزيع الخبز والأدوية على المنازل

6 آلاف صيدلي تطوعوا لإيصال العلاج للمرضى

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المنازل في كافة أنحاء البلاد، لتجنيب المواطنين الخروج، ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".



وووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فإن الحكومة ستقوم بتوزيع الخبز يوميًا ولمدة ثماني ساعات متواصلة: "الخبز سيوزع يوميًا لـ 8 ساعات وسيصل كل بيت".



وقال وزير الإدارة المحلية في الحكومة الأردنية، إنه من الممكن أن يستمر توزيع الخبز حتى الساعة الخامسة مساءً.



وأشارت "بترا" إلى أن حوالي ستة آلاف صيدلي تطوعوا لإيصال الأدوية لطالبيها في مختلف أنحاء البلاد، وأن حوالي 2500 صيدلية في المملكة ستبدأ بإيصال الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الصحية لطالبيها.



وأعلنت السلطات الأردنية، أمس الاثنين، إنها ستمدد حظر التجول إلى أجل غير مسمى، مع إغلاق متاجر السوبر ماركت والمتاجر الأخرى، وقررت توصيل المستلزمات الغذائية إلى المواطنين في جميع أنحاء البلاد لمحاولة كبح انتشار فيروس كورونا.



وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة رتبت مع البلديات لإيصال ما يكفي من الخبز والمياه وأسطوانات الغاز والمستلزمات الطبية الأساسية في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بحسب قناة "المملكة" الأردنية.



وأعلن الأردن حظر تجول على الصعيد الوطني، يوم السبت الماضي، بموجب قوانين طوارئ صارمة تمنح السلطات صلاحيات واسعة.



ونشرت السلطات الأردنية آلاف الجنود عند نقاط التفتيش في المدن الرئيسية للحد من الحركة، قائلة إن كثير من السكان تجاهلوا مناشدات سابقة بالبقاء في منازلهم.