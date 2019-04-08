لعدم مطابقته المواصفات.. "التجارة" تستدعي مكيف سبيليت "Regent"

للطراز "RAS18C6" ودعت للتواصل مع الشركة لاستبداله بمنتج مطابق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء مكيف سبيليت "Regent" للطراز (RAS18C6)؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لسحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.