لعدم مطابقته المواصفات.. "التجارة" تستدعي مكيف سبيليت "Regent"

للطراز "RAS18C6" ودعت للتواصل مع الشركة لاستبداله بمنتج مطابق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء مكيف سبيليت "Regent" للطراز (RAS18C6)؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لسحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.

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08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440 11:37 AM

للطراز "RAS18C6" ودعت للتواصل مع الشركة لاستبداله بمنتج مطابق

لعدم مطابقته المواصفات.. "التجارة" تستدعي مكيف سبيليت "Regent"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء مكيف سبيليت "Regent" للطراز (RAS18C6)؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لسحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.

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