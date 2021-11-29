رئيس موانئ: القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في التطوير ونطمح لزيادة مشاركته بنسبة 90 %

قال: هناك أمام المستثمرين فرص أخرى في عدد من عقود التشغيل لخدمات قطاع النقل البحري

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، إن القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في تطور القطاع ونطمح لزيادة مشاركته بنسبة 90 % بحلول عام 2030.

وأوضح، أن أبرز فرص الاستثمار تتضمن التعهيد الخارجي، وعقود التشغيل للشحن العام، والدحرجة، والحاويات، ونقل المواشي والركاب، مبيناً أن هناك أمام المستثمرين فرصاً أخرى في عدد من عقود التشغيل لخدمات قطاع النقل البحري، وفرصاً لتعزيز الخدمات اللوجستية داخل الموانئ وخارجها.

وأضاف حريري، في مقابلة بتقرير "موجز الاستثمار صيف 2021"، أن الهيئة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ لتتعدى 40 مليون حاوية بحلول عام 2030.

وقال إن الهيئة تطمح إلى تحويل موانئها لموانئ ذكية قادرة على المنافسة عالمياً، من خلال اعتماد التقنيات الحديثة، والحلول الذكية، وإجراءات الأتمتة الشاملة، للحد من المعاملات الورقية وضمان التدفق الحر للبيانات بين السلطات المختصة.

وتابع: "سوف نعتمد حلولاً مبنية على إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي وسلسلة التكتل لتحسين النقل، والتحميل والتفريغ، والخدمات اللوجستية البحرية، مُشيراً إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً مهماً في تعزيز القطاعات الأساسية مثل التجارة الإلكترونية التي بدورها تعزّز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتدعم سلاسل الإمداد.