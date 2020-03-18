"إسرائيل" تغلق أجزاء من الضفة الغربية للحد من تفشي "كورونا"

الاحتلال نسق مع الحكومة الفلسطينية

أغلق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أجزاء من الضفة الغربية المحتلة؛ ضمن خطواتها للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبين مدير القسم الدولي في وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية "كوغات" يوتام شيفر، أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، وهو ما أكده الناطق باسمها، وفقاً لما أوردته "فرانس 24".

وذكر "شيفر" أن المعبر بين "إسرائيل" وقطاع غزة لا يزال مغلقاً.

ويعمل في "إسرائيل" نحو 70 ألف فلسطيني من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، يعبرون الحواجز ذهاباً وإياباً بشكل يومي.