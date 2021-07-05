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قالت إن الشروط والتقديم من خلال رابط البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي"

تقنية بنات الطائف: تلقي طلبات القبول على برامج الدبلوم حتى الأربعاء

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أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف، عن استمرار التقديم على برامج الدبلوم حتى بعد غدٍ الأربعاء.

و تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات (الإدارة المكتبية- التسويق-البرمجيات-خياطة و انتاج الملابس-تصميم الأزياء- تقنية التزيين النسائي) وكذلك برنامج الدبلوم المسائي في تخصصي (الإدارة المكتبية والتسويق).

وبينت الكلية أن الشروط والتقديم من خلال رابط البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي": https://cutt.us/Q0qQH