تقنية بنات الطائف: تلقي طلبات القبول على برامج الدبلوم حتى الأربعاء

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف، عن استمرار التقديم على برامج الدبلوم حتى بعد غدٍ الأربعاء.
و تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات (الإدارة المكتبية- التسويق-البرمجيات-خياطة و انتاج الملابس-تصميم الأزياء- تقنية التزيين النسائي) وكذلك برنامج الدبلوم المسائي في تخصصي (الإدارة المكتبية والتسويق).
وبينت الكلية أن الشروط والتقديم من خلال رابط البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي": https://cutt.us/Q0qQH
قالت إن الشروط والتقديم من خلال رابط البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي"
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف، عن استمرار التقديم على برامج الدبلوم حتى بعد غدٍ الأربعاء.
و تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات (الإدارة المكتبية- التسويق-البرمجيات-خياطة و انتاج الملابس-تصميم الأزياء- تقنية التزيين النسائي) وكذلك برنامج الدبلوم المسائي في تخصصي (الإدارة المكتبية والتسويق).
وبينت الكلية أن الشروط والتقديم من خلال رابط البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي": https://cutt.us/Q0qQH