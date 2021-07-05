تقنية بنات الطائف: تلقي طلبات القبول على برامج الدبلوم حتى الأربعاء

قالت إن الشروط والتقديم من خلال رابط البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي"

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف، عن استمرار التقديم على برامج الدبلوم حتى بعد غدٍ الأربعاء.

و تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات (الإدارة المكتبية- التسويق-البرمجيات-خياطة و انتاج الملابس-تصميم الأزياء- تقنية التزيين النسائي) وكذلك برنامج الدبلوم المسائي في تخصصي (الإدارة المكتبية والتسويق).

وبينت الكلية أن الشروط والتقديم من خلال رابط البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي": https://cutt.us/Q0qQH

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05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 03:26 PM

قالت إن الشروط والتقديم من خلال رابط البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي"

تقنية بنات الطائف: تلقي طلبات القبول على برامج الدبلوم حتى الأربعاء

عبدالعزيز الشهري

الطائف

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أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف، عن استمرار التقديم على برامج الدبلوم حتى بعد غدٍ الأربعاء.

و تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات (الإدارة المكتبية- التسويق-البرمجيات-خياطة و انتاج الملابس-تصميم الأزياء- تقنية التزيين النسائي) وكذلك برنامج الدبلوم المسائي في تخصصي (الإدارة المكتبية والتسويق).

وبينت الكلية أن الشروط والتقديم من خلال رابط البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي": https://cutt.us/Q0qQH

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