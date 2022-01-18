لبناني يحتجز العشرات داخل بنك.. ويهدد بتفجيره

اشترط تسليمه أمواله بالدولار.. والأمن يطوق الموقع

قام أحد المواطنين في لبنان باحتجاز العشرات من المراجعين والموظفين في "بنك بيروت والبلاد العربية" فرع جب جنين"، مهددًا بـ"حرق البنك وتفجيره".



ووفق موقع "لبنان 24"، فقد حضر هذا الشخص من بلدة كفريا إلى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وبعد رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله.



من ناحيتها، ذكرت قناة "الجديد" أن "مواطنًا أقدم على احتجاز الموظفين داخل أحد المصارف في جب جنين، وعمد إلى رشهم والمصرف بمادة البنزين".

وأشارت إلى أن "المواطن الذي كان مسلحًا طالب بأمواله المودعة في المصرف"، فيما حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان على الفور وفرضت طوقًا أمنيًا".