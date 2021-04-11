"المالكي" يطلق مبادرة إنسانية لدعم المحتاجين خلال شهر رمضان

مستهدفاً مشاهير التواصل الاجتماعي.. وعبر المنصات الحكومية

أطلق الفنان السعودي وسفير الانسانية فايز المالكي مبادرة إنسانية رائدة لدعم ومساعدة المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك؛ استشعاراً منه لمسؤوليته الاجتماعية وواجبه تجاه خدمة مجتمعه

ودعا المالك مشاهير التواصل الاجتماعي من الجنسين للإسهام في مساعدة الحالات التي تحتاج لفك كربها من مرضى ومحتاجين وسجناء وغيرهم خلال أيام شهر رمضان المبارك، مناشداً المشاهير عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بالتكفل بعرض 30 حالة من الحالات التي تحتاج مساعدة على مدار أيام الشهر الفضيل لكل مشهور.

ولاقت المبادرة الرائدة تفاعلاً كبيراً من مشاهير التواصل الذين أبدوا تفاعلهم معها، ووعدوا بعرض الحالات المعنية عبر منصاتهم والعمل على المساعدة في حل تلك المشكلات، وجعلت هذه المناشدة العديد من المؤسسات الخاصة تعلن انضمامها للمبادرة وتعتزم تقديم الدعم والعون لهؤلاء المحتاجين بالوسائل والآليات المناسبة

ووصلت مبادرة "المالكي" إلى قطاع كبير وشريحة واسعة من المستخدمين والمشاهير والمتابعين الذين أخذوا يتداولون المبادرة على نطاق واسع وبتفاعل كبير.

وتعزز مبادرة المالكي، الرامية إلى بسط أذرع الخير خلال الشهر المبارك للتخفيف من معاناة بعض المحتاجين، تأكيد أهمية المبادرات الانسانية الخيرية ودورها في خدمة المجتمع، وتذليل الكثير من الصعاب على بعض فئاته وشرائحه كما أن التوقيت المناسب، خلال الشهر الفضيل، أعطى المبادرة بُعداً إنسانياً خيرياً روحياً يعزز فعاليتها ويجسد مضامينها وسط مجتمع يحتفي بهذا الشهر الكريم ويخصه بالكثير من الأعمال الخيرية والتكافلية، ويميزه عن بقية الشهور بزيادة الأعمال الإنسانية وتلمس أوضاع المحتاجين في العادة.

وركز "المالكي" في مبادرته على منصات حكومية معروفة لما لها من متابعة ومصداقية وموثوقية وتأثير ومردود إيجابي مشهود، منها: (جود) و(تراحم) و(إحسان) و(فرجت) و(شفاء) في دلالة واضحة على اهتمامه وحرصه على أن تبلغ المبادرة مداها المأمول وتحقق نتائجها المرجوة، في ظل النجاح الذي أثبتته تلك المنصات.