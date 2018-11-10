الجهني: فرص الأمطار مستمرة على الرياض والشرقية وحائل وتبوك

قال: السحب البردية ستكون العنوان الأبرز هذا اليوم الماطر المميز

توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني أن تستمر فرص هطول الأمطار على الرياض والشرقية وعدد من مناطق المملكة .
وقال بإذن الله اليوم تستمر فرص الأمطار على منطقة الرياض والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية وتبوك، وكذلك دولة الكويت.
وأضاف: اليوم السحب البردية ستكون العنوان الأبرز، فهي تقترب من شقراء والزلفي.

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10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440 03:08 PM

قال: السحب البردية ستكون العنوان الأبرز هذا اليوم الماطر المميز

الجهني: فرص الأمطار مستمرة على الرياض والشرقية وحائل وتبوك

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني أن تستمر فرص هطول الأمطار على الرياض والشرقية وعدد من مناطق المملكة .
وقال بإذن الله اليوم تستمر فرص الأمطار على منطقة الرياض والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية وتبوك، وكذلك دولة الكويت.
وأضاف: اليوم السحب البردية ستكون العنوان الأبرز، فهي تقترب من شقراء والزلفي.

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