"الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تتجاوز من 95٪

فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 1032 حالة

تجاوزت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 95 ، جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 317005 حالات من بين إجمالي أعداد الإصابات المؤكدة التي بلغت 333193 حالة .

وأكدت وزارة الصحة عن تسجيل 600 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فيما تم تأكد إصابة 403 جديدة بفيروس كورونا بينها 11505 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 1032 حالة .

فيروس كورونا الجديد

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27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 04:13 PM

فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 1032 حالة

"الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تتجاوز من 95٪

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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تجاوزت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 95 ، جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 317005 حالات من بين إجمالي أعداد الإصابات المؤكدة التي بلغت 333193 حالة .

وأكدت وزارة الصحة عن تسجيل 600 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فيما تم تأكد إصابة 403 جديدة بفيروس كورونا بينها 11505 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 1032 حالة .

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