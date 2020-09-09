تجديد تكليف الخضيري عميدًا لكلية المجتمع بشقراء

أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور صالح بن محمد الخضيري عميدًا لكلية المجتمع.

ويُعد الخضيري من الكفاءات الأكاديمية والإدارية؛ إذ إن لديه خبرات علمية وعملية متنوعة؛ فهو العميد السابق لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل، وحضر عددًا من الدورات العلمية، وكُلّف عضوًا في عدد من المجالس.

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09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 08:57 AM

تجديد تكليف الخضيري عميدًا لكلية المجتمع بشقراء

صحيفة سبق الإلكترونية

شقراء

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أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور صالح بن محمد الخضيري عميدًا لكلية المجتمع.

ويُعد الخضيري من الكفاءات الأكاديمية والإدارية؛ إذ إن لديه خبرات علمية وعملية متنوعة؛ فهو العميد السابق لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل، وحضر عددًا من الدورات العلمية، وكُلّف عضوًا في عدد من المجالس.

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