تنفيذ حملة "وليسعك بيتك" بعدة لغات في شرورة

للتوعية والوقاية من فيروس كورونا

نفذت الفرق الميدانية بهيئة محافظة شرورة مهامها ضمن حملة "وليسعك بيتك"، والتي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأفادت "هيئة شرورة" بأن الهيئة تنفذ حملة "وليسعك بيتك"، بالتنبيه على المارة في الطرقات والأسواق بعدة لغات بالبقاء في المنازل للوقاية من فيروس كورونا، وتم توزيع برشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.