أستراليا تمنح ترخيصًا للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

هو الثاني الذي يحصل على الموافقة الرسمية في البلاد بعد فايزر

أعلن وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي غريغ هانت، في بيان، عن منح السلطات الصحية الأسترالية ترخيصًا لاستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في أستراليا.

وقالت إدارة المنتجات العلاجية الأسترالية إن البلاد ستحصل على 54 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. يُذكر أن هذا هو اللقاح الثاني الذي يحصل على الموافقة الرسمية في أستراليا بعد لقاح فايزر.

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16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442 08:40 AM

هو الثاني الذي يحصل على الموافقة الرسمية في البلاد بعد فايزر

أستراليا تمنح ترخيصًا للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي غريغ هانت، في بيان، عن منح السلطات الصحية الأسترالية ترخيصًا لاستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في أستراليا.

وقالت إدارة المنتجات العلاجية الأسترالية إن البلاد ستحصل على 54 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. يُذكر أن هذا هو اللقاح الثاني الذي يحصل على الموافقة الرسمية في أستراليا بعد لقاح فايزر.

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