حفل الزفاف تَحَوّل إلى مجزرة.. 63 قتيلًا و182جريحًا في "كابول"

الداخلية الأفغانية: "بين الضحايا نساء وأطفال" وطالبان نفت تورطها

أعلنت السلطات الأفغانية، الأحد، مقتل 63 شخصًا، وجرح 182 آخرين، في التفجير الذي استهدف مساء السبت حفل زفاف في كابول.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي: إن "بين الضحايا نساء وأطفال". ونفت حركة طالبان أي تورط لها في التفجير.

ويأتي الانفجار الذي وقع مساء السبت غربي كابول، بينما بلغت الولايات المتحدة وحركة طالبان المراحل الأخيرة من المفاوضات؛ للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأمريكية في أفغانستان.

ووفق "رويترز"، تتميز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها؛ إذ غالبًا ما يناهز عدد المدعوين فيها المئات وأحيانًا كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.