الحكومة اليمنية تشيد بتمديد "إغاثي الملك سلمان" عقد تنفيذ مشروع "مسام"

أكدت حرص السعودية على تطهير بلادها من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي

أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة في بلاده عبد الرقيب فتح، بتمديد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، لسنة إضافية بمبلغ 30 مليونًا و495 ألف دولار.

وقال الوزير فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن هذا التمديد الذي يأتي للمرة الثانية على التوالي، يؤكد حرص الأشقاء في المملكة على مساندة اليمنيين في الحفاظ على حياتهم من الألغام والمتفجرات التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بطرق عشوائية في معظم المحافظات.