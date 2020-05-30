كورونا يصيب 664 إسبانياً جديداً ويقتل 4

حصيلة الوفيات ترتفع إلى 27.125

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع بعد تسجيل أربع وفيات جديدة إلى 27125.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 239228 بعد تسجيل 664 حالة إصابة مؤكدة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 08:22 PM

حصيلة الوفيات ترتفع إلى 27.125

كورونا يصيب 664 إسبانياً جديداً ويقتل 4

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع بعد تسجيل أربع وفيات جديدة إلى 27125.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 239228 بعد تسجيل 664 حالة إصابة مؤكدة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

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