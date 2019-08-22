"جامعة جدة" تدشن منهج اللغة الإنجليزية الجديد للطلاب

دشن مدير جامعة جدة، د.عدنان الحميدان، اليوم، المنهج الجديد لمعهد اللغة الإنجليزية بالجامعة، بالتعاون مع مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك التعليمية، وذلك في قاعة الجوهرة بمقر الجامعة الرئيسي للطالبات بالفيصلية.

حضر التدشين وكيل الجامعة أ.د.صالح المزعل، والمشرف العام على الشؤون التعليمية المكلف د. إبراهيم الحربي، وعميد المعهد د. إبراهيم الصعدي.

وبارك مدير جامعة جدة في كلمته التطوير في المنهج، كما قدم شكره للعاملين بالمعهد للوصول للحوكمة والاستفادة من الخبرات العالمية، مؤكداً أن معهد اللغة الإنجليزية بجامعة جدة من القطاعات التي تتميز بالجودة، وأن مخرجاته قد تكون الأفضل على مستوى جامعات المملكة التي تشبه جامعة جدة بشهادة مركز قياس الذي أثبت ذلك التميز للمعهد، ومشيداً بالتعاون مع مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك التعليمية وتبنيهم لمثل هذا العمل.

كان الحفل قد بدأ بكلمة لمدير معهد اللغة الإنجليزية بالجامعة قدم خلالها عرضاً مرئياً تناول فيه المنهج الجديد وأهدافه والشرائح التي يستهدفها.

وأشار إلى أن اعتماد المعهد لمنهج جديد يأتي في إطار التطوير المستمر ومجاراة العلم والسعي نحو الأفضل، وبما يلبي الكفايات اللغوية ويحقق احتياجات الطلاب وخاصة طلاب السنة التحضيرية.

وقدّم مدير معهد اللغة الإنجليزية بجامعة جدة النسخ الأولى من المنهج الجديد لراعي الحفل، ودرعاً تكريمياً له بهذه المناسبة، ليبدأ بعد ذلك برنامج تدريب المعلمين على المنهج الجديد بجامعة جدة.