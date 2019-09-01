١٥٠ مستفيداً يحضرون فعاليات "صيف سواعد" للإعاقة الحركية

أقامت جمعية سواعد للإعاقة الحركية، مساء يوم الجمعة، فعاليات "صيف سواعد"، بأحد المنتجعات السياحية بشاطئ نصف القمر، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل والترابط بين إدارة الجمعية ومستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وبثّ روح الألفة والمحبة.

شارك في هذه الفعاليات ما يزيد على ١٥٠ مستفيداً من مستفيدي جمعية سواعد وأسرهم، وتنوّعت فعاليات البرنامج بين أنشطة بحرية وبرامج ترفيهية ومسابقات، وكذلك مشاركة المنشدين فهد بن محفوظ؛ يونس عسيري؛ وعلي الحلافي؛ كما شارك رائد خفة اليد عايد العنزي؛ وفريق الشرقية بايكرز.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت؛ إلى أن برنامج "صيف سواعد" هو أحد البرامج الاجتماعية بالجمعية التي تحرص الجمعية على إقامته سنوياً لما فيه من الجوانب الترفيهية والثقافية وتعزيز التواصل بين الجمعية ومستفيديها وبين المستفيدين بعضهم بعضا.

وأوضح المدير التنفيذي بالجمعية خالد الهاجري؛ أن صيف سواعد برنامج اجتماعي ترفيهي لمستفيدي الجمعية من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ونحن سعداء بحضور هذا العدد الكبير الذي يساعدنا على إيصال رسالتنا بجمعية سواعد وتحقيق الهدف من هذا البرنامج، ومن فضل الله لقد لامسنا رد فعل المستفيدين بشكل مباشر؛ حيث بانت عليهم مشاعر الفرح والسرور، لافتاً إلى أن فعالية (صيف سواعد) هذا العام صادفت ثلاث مناسبات، وهي: عيد الأضحى المبارك، والعودة إلى المدارس، وبداية العام الهجري الجديد.