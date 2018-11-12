"جامعة الجوف" تعلن نتائج الترشيح لوظائف المحاضرين ومدرسي اللغات

دعت المرشحين إلى مراجعة الكليات لإجراء المقابلة الشخصية .. الاستعلام إلكتروني

أعلنت جامعة الجوف أسماء المرشحات والمرشحين مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية لوظيفة (محاضر) ووظيفة (مدرس لغة)، وهو الإعلان الذي نُشر مطلع العام الجاري.

وذكرت الجامعة أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاستعلام عن ترشيحهم من خلال الرابط: http://vrgs.ju.edu.sa/jobs/، وهو الرابط ذاته الذي يمكن للمستبعَدين من خلاله معرفة سبب الاستبعاد.

وأكّدت أنه على المرشحين والمرشحات مراجعة الكليات لإجراء المقابلة الشخصية يوم الإثنين الموافق (18/ 3 / 1440هـ) مع إحضار أصول الأوراق المرفقة للمطابقة، وفي حال كان المرشح (لوظيفة محاضر) على رأس الدراسة خارج المملكة فيمكن التواصل مع الوكالة على الإيميل (VRGS@ju.edu.sa).