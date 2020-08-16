مدير تعليم محايل لـ"سبق": صدور حركة النقل الداخلي غدًا

قال مدير تعليم محايل منصور بن عبد الله آل شريم، إن حركة النقل الداخلي لإدارته ستُعلن غداً الاثنين.



جاء ذلك في تصريح لـ "آل شريم" على استفسار "سبق" حول موعد إعلان حركة النقل الداخلي التي يترقبها القادة والمعلمون، ليتسنى للقادة إسناد المواد الدراسية للمعلمين وإنشاء الجداول، وليتسنى للمدرسين الاستعداد لمناهجهم المسندة لهم.

