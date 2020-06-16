جامعة حائل: قبول 3414 متقدمًا مبدئيًّا على برامج الدراسات ‏العليا

تتواءم مع التوجهات الوطنية واحتياج سوق ‏العمل عبر الموقع الإلكتروني ‏

أعلنت وكالة جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلةً في عمادة ‏الدراسات العليا أمس، عن القبول المبدئي للمتقدمين على برامج الدبلوم ‏العالي والماجستير، التي تتواءم مع التوجهات الوطنية واحتياج سوق ‏العمل عبر موقع الجامعة الإلكتروني. ‏

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن ‏محيا الحيسوني أن الجامعة استقبلت ‏4194 متقدمًا ومتقدمةً على 34 برنامجًا للدراسات العليا، (31 برنامجًا ‏للماجستير و3 برامج للدبلوم العالي)، وتم قبول نحو ‏‏3414 متقدمًا ومتقدمةً منها 2332 من ‏الرجال و1082 من النساء مبدئيًّا من مختلف مناطق المملكة.‏

وبيّن الدكتور الحيسوني أن المقبولين مبدئيًّا سوف يخضعون للمفاضلة ‏وفق معايير القبول التي تم إقرارها لهذا العام؛ بما في ذلك الاختبارات ‏والمقابلات لمعظم التخصصات حسب طبيعتها.