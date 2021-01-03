"الشهري" إلى رتبة "عقيد" بالحرس الوطني

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية المقدم محمد بن رفيدي الشهري، بإدارة العمليات بالقطاع الشرقي، إلى رتبة "عقيد".

فيما عبّر العقيد "الشهري" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام الكريم، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي.