"آل الشيخ": أكثر من مليون زائر لفعاليات #موسم_الرياض منذ انطلاقته

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تجاوز عدد زوار فعاليات موسم الرياض الذي انطلق قبل 10 أيام في الـ 20 من أكتوبر، مليون زائر، وذلك قبل انطلاقة فعالية منطقة البوليفارد بعد غدٍ الاثنين 1 نوفمبر، حيث سيشهد الافتتاح الكبير لمنطقة بوليفارد سيتي الرياض.



جاء ذلك في تغريدة على حسابه قال فيها: "الحمد الله تعدينا المليون زائر قبل البوليفارد رسميًا ‫#موسم_الرياض".