حالات كورونا اليوم في الإمارات.. 1196 إصابة جديدة و5 وفيات و694 حالة شفاء

سجلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 182,601 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها عن وفاة 5 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 607 حالات، مشيرة إلى شفاء 694 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 162,435 حالة.