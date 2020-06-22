تمديد تكليف "اللهيبي" مديراً عاماً للتعليم في الطائف

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً بتمديد تكليف طلال بن مبارك اللهيبي، مديراً عاماً للتعليم بمحافظة الطائف، لمدة عامين.

ورفع "اللهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وبما يحقق أهداف وزارة التعليم وفقاً لرؤية المملكة 2030.