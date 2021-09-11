مقتل جندييْن تركيين وإصابة 3 في هجوم شمال سوريا

أثناء مشاركتهم في عملية بحث وتمشيط

قُتل جنديان تركيان، وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم (السبت)، في هجوم بمنطقة إدلب بشمال غرب سوريا؛ بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة أن القوات كانت تقوم بعملية بحث وتمشيط؛ وفقًا لـ"رويترز".

ومنطقة إدلب آخر منطقة رئيسية في سوريا لا تزال تسيطر عليها قوات المعارضة، وتقوم قوات تركية وروسية بدوريات مشتركة في مناطق منها.