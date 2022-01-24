السودان .. مقتل متظاهر برصاصة في الصدر

شارك ضمن آلاف في احتجاجات بالخرطوم

قُتل متظاهر خلال احتجاجات خرج فيها آلاف السودانيين، ضد الانقلاب العسكري في الخرطوم، اليوم (الاثنين)، بحسب ما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت اللجنة عبر حسابها على "تويتر": "ارتقى قبل قليل شهيد بمدينة الخرطوم لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاصة حية مباشرة في الصدر من قِبل قوات السلطة خلال مشاركته في مليونية 24 يناير".

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا الانقلاب ارتفعت إلى 24 حتى اللحظة.