المدينة في أسبوع.. وفاة 36 بحادثة الحافلة والأمير يطمئن.. إخلاء ومشاريع

تنفيذ "الحديقة الرياضية" ينطلق على مساحة 168 ألف م2 و"الجماوات" تسبقها

شهدت المدينة المنورة، الأسبوع الماضي، أحداثًا مختلفة يُعد بعضها الأبرز على مستوى السعودية؛ حيث تَصَدّر وفاة 36 راكبًا إثر حادث سير حافلة على طريق الهجرة، العنوان الأبرز في الصحف والقنوات، وتستعرض "سبق" في السطور القادمة الأحداث التي شهدتها "سيدة المدن" في الأسبوع الماضي.

حادث الحافلة

فجعت المدينة المنورة، مساء الأربعاء الماضي، بعدما تَلَقّت نبأ حادث سير مؤلم، راح ضحيته 36 راكبًا، وأصيب 4 آخرون؛ إثر تصادم حافلة مع شيول في طريق الهجرة؛ فيما استنفرت الجهات المعنية في مباشرة الحادثة، ونقلت كل الحالات إلى مستشفيات المدينة المنورة.

فيما أصدرت "صحة المدينة" بيانًا عن الحادثة قالت فيه إن غرفة عمليات إدارة الطوارئ والأزمات بـ"صحة المدينة المنورة" تلقّت بلاغًا في تمام الساعة الـ07:22 مساء، يفيد بتصادم مركبة من فئة (باص ركاب)، نتج عنه 35 حالة وفاة في موقع الحادث؛ فيما بلغ عدد الإصابات 4 إصابات، كما كشفت بيانات أخرى أن عدد الوفيات في حادثة الحافلة ارتفعت إلى 36 وفاة.

وأضافت: "تم مباشرة فرقتين إسعافيتين، قامتا بنقل أربع حالات مصابة إلى مستشفى الحمنة؛ لتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة، ويجري علاجهم، كما تم نقل ثلاث حالات منهم إلى مستشفى الملك فهد لاستكمال علاجهم، وتم تنويم حالة بمستشفى الحمنة".

عناية المسؤول الأول

وفي لحظة وقوع الحادث وجّه المسؤول الأول في المنطقة، الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث الأليم، الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم.

وكعادته بأن يقف شخصيًّا على الحوادث والمواقف الصعبة التي تحدث بين فترة وأخرى في المنطقة سواء من الأمطار أو حوادث السيارات وغيرها؛ قام أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، بزيارة مصابي حادث حافلة الركاب الذي وقع بمركز الأكحل، والمنومين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة؛ حيث اطمأن على صحة وسلامة المصابين، ووجّه بتسهيل إجراءات استضافة ذوي المصابين لمرافقتهم والاطمئنان عليهم خلال الفترة العلاجية.

‏وأعرب الأمير فيصل بن سلمان، عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين، تغمدهم الله بواسع رحمته؛ داعيًا المولى أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

إخلاء مستشفى الأنصار

وأعلنت "صحة المدينة المنورة"، مساء أمس، إخلاء مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة؛ حيث قالت على لسان متحدثها الرسمي إنه تم رصد بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق لمستشفى الأنصار، وتم تشكيل فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة، والوقوف على الموقع؛ حيث أوصت بضرورة إخلاء المبنى.

وأضاف: "على الفور تم تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة؛ حيث اتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة بإخلاء المستشفى بالكامل، ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة مع استكمال الخطط العلاجية المطلوبة"، وأفادت "الصحة" بأن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين في مستشفى الأنصار.

مشاريع تنطلق

وبدأت أمانة المنطقة في تنفيذ مشروع حديقة الجماوات العامة غرب المدينة المنورة، وتحديدًا تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الإمام مسلم؛ وذلك على مساحة تبلغ 29 ألف م٢، وتحتوي على مسار للمشي والجري بطول 1200م، ومسار دراجات 737م، إضافة إلى خدمات عامة وخدمات استثمارية؛ حيث أوضحت أن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرًا.

وشرعت أمانة المنطقة في تنفيذ الحديقة الرياضية في مخطط الملك فهد بمساحة تبلغ 168 ألف متر مربع، وتحتوي الحديقة على مسار للمشي والجري بطول 3200 متر، ومسار مخصص للدراجات الهوائية بطول يبلغ 1100متر، وتحتوي على العديد من الأنشطة الأخرى كتسلق الجبال والأجهزة الرياضية الهوائية.