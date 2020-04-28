"آل الشيخ" يدشِّن النسخة الثانية من تطبيق "مصحف المدينة النبوية" على "أندرويد" و"أبل"

أكد أن التدشين يأتي بدعم من القيادة وسيخدم جميع المسلمين في العالم وبلغات متعددة

دشَّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالرياض، النسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتَي أندرويد وأبل، التي أنتجها المجمع، بحضور كوكبة من ممثلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية السعودية.

وفي التفاصيل، استهل الوزير "آل الشيخ" مراسم التدشين قائلاً: يطيب لنا في مساء هذا اليوم المبارك الخامس من شهر رمضان لعام 1441هـ أن ندشن النسخة الثانية من تطبيق "مصحف المدينة النبوية" على منصتَي أندرويد وأبل، التي تم فيها إضافة (28) من الخصائص الجديدة، والتحديثات، في إطار العناية بالقرآن الكريم، ومواكبة التطور في التقنيات الحديثة وفق رؤية السعودية 2030. مشيرًا إلى أن التطبيق بتحديثاته الجديدة ــ بإذن الله ــ سيخدم جميع المسلمين في العالم بلغات متعددة، وسيكون له الأثر البالغ في نشر القرآن الكريم.

وأشار إلى أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أكبر مطبعة في العالم للقرآن الكريم، وهو هدية السعودية للعالم الإسلامي، وأُنشئ عام 1405هـ لخدمة القرآن الكريم، وطبع أكثر من 320 مليون نسخة، وُزعت في مختلف دول العالم. وفي العام الماضي ضاعف المجمع إنتاجه بنسبة 100 %؛ فوصل إنتاج إصداراته إلى 18.5 مليون نسخة بمختلف الأحجام والإصدارات، وتمت ترجمة معانيه لـ74 لغة عالمية.

وذكر الوزير آل الشيخ أن هذه الأعمال دليل على ما توليه السعودية من عناية واهتمام كبير بكتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك وفق اهتمام وتوجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ــ، اللذين يدعمان كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين في جميع بقاع الدنيا.

ثلاثة ملايين مستفيد

وكشف الوزير آل الشيخ أن الوزارة -بتوفيق الله- قامت العام الماضي في مطلع شهر الخير والقرآن بإطلاق تطبيق "مصحف المدينة النبوية" في نسخته الأولى التي حظيت بتحميل أكثر من ثلاثة ملايين شخص في أنحاء العالم، وتضم نسختين عاليتَي الدقة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي. ويحتوي التطبيق على خاصية البحث السريع على مستوى اسم السورة، أو الكلمة، أو رقم الآية، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي والأسبوعي والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء. ويُدعم التطبيق بثلاث عشرة لغة عالمية للانتقال بين مداخله.

وقال الوزير إن التطبيق في نسخته الثانية يحوي بعد التحديثات الجديدة إدراج تلاوات صوتية جديدة. وتم كذلك دعم مكتبة التطبيق بالتفسير وغريب القرآن الكريم، وبكتب التفسير والتجويد الصوتية المسجلة في المجمع، ووضع أسئلة تفاعلية لعلم التجويد نصًّا وصوتًا، وقواعد في الوقف والابتداء، وتحديث خارطة إعدادات التطبيق، التي منها دليل المستخدم، إضافة إلى تمكين المستخدم من إضافة علامات مرجعية على مستوى الآية أو الصفحة من المصحف، أو على مستوى صفحة الكتاب في المكتبة، وإمكان نسخ نصوص التفسير وغريب القرآن، والترجمات، ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإدراج خاصية سماع تفسير الآية، أو غريب ألفاظها، أو ترجمة معانيها، أو سماع التلاوة أو الغريب، أو الترجمة.

خصائص إلكترونية

وذكر الوزير "آل الشيخ" أن التطبيق يحوي العديد من الخصائص الابتكارية، كذكر سبب تسمية كل سورة، ومقاصدها، وأسمائها التوقيفية والاجتهادية، وعرض نصوص نتائج البحث في القرآن الكريم بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية. مضيفًا بانفراده عن التطبيقات القرآنية الأخرى المشهورة بمجموعة من المزايا، مثل تمكين المستخدم من خاصية متابعة ورده في قراءة القرآن الكريم وختمه وفق تحزيب الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، وإمكان تمييز نص الآيات القرآنية في المصحف بلون مغاير عند النقر عليها أو أثناء التلاوة، وتمييز كلمات غريب القرآن الكريم على صفحة المصحف بلون غير لون خط المصحف.

وجدَّد الوزير في ختام كلمته الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على ما يقدمانه للإسلام من خدمات جليلة، ومن متابعة مستمرة ودؤوبة لكل ما يخدم المسلمين في العالم، ويخدم كتاب الله تعالى وسُنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-. سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد، وجميع بقاع الدنيا، وأن يجنبنا الجوائح والكوارث والفتن.