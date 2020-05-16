"صحة المدينة" تغلق مستشفى خاص بينبع تحفظياً

بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لـ"كورونا"

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مستشفى خاص بمحافظة ينبع؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "صحة المدينة" إنها أغلقت تحفظياً مستشفى خاص بمحافظة ‎ينبع؛ نظراً لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس ‎كورونا المستجد والعديد من المخالفات الطبية والفنية.

وأكدت "الصحة" أهمية التقيد بالإجراءات والتعليمات الصادرة إلى جميع المؤسسات الصحية؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.