"محافظ صامطة" يدشن المشروع الكشفي الوطني الـ12 لنظافة وحماية البيئة

دشّن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم الأربعاء، المشروع الكشفي الوطني الثاني عشر لنظافة البيئة وحمايتها، تحت شعار النظافة من الإيمان حماية للإنسان وتنمية المجتمع، والذي ينفذه مكتب تعليم صامطة ممثلًا في وحدة النشاط الطلابي بحديقة الوادي شمال المحافظة.

حضر التدشين مديرُ مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني، بمشاركة البلدية والمرور، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة.

في البداية رحّب مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، بالمحافظ ومدير الشرطة وبشركاء نجاح المشروع الوطني الكشفي من الدوائر الحكومية.

وقال "الصميلي": إن المشروع الوطني الكشفي ينفّذ باهتمام ومتابعة ودعم من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ويهدف إلى نشر ثقافة العمل التعاوني بين الطلاب وتوعيتهم بحماية البيئة وغرس بعض المفاهيم لحمايتها.

وأكد أن المشروع شهد تطورًا كبيرًا في برامجه وفعالياته، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ويعزز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع، من خلال الممارسة العملية وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة.

وأشاد "الصميلي" بجهود محافظة صامطة شاكرًا له تدشينه المشروع، وتقديم الدعم للمكتب ولأبنائه الطلاب لنجاح هذا المشروع.

ورفع شكره وتقديره لمدير عام تعليم جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي على الدعم الكبير المتواصل لجميع الأنشطة والبرامج بمكاتب التعليم بشكل عام ومكتب صامطة بالحد الجنوبي بشكل خاص. كما شكر شركاء نجاح المشروع رئيس بلدية صامطة المهندس هادي علي الدغريري، ومدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني، ومدير شعبة المرور الملازم أول عبدلله غرم الله المالكي ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة أحمد مسودي لمساندة المكتب في تنفيذ المشروع.

من جانبه، أكد رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المشرف الكشفي رمزي آل عمر، أن المشروع ينفّذ للسنة الـ12 على مستوى وحدات النشاط بالمكاتب ممثلة في المفوضيات الكشفية؛ معبرًا عن سعادته بمشاهدة أبنائنا الكشافة بمختلف مراحلهم يشاركون ويرسمون أجمل صور الأعمال التطوعية التي تخدم المجال البيئي وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس وحدة النشاط الطلابي بمكتب تعليم صامطة طارق علي صبيحي، أن المشروع يشتمل على العديد من الفعاليات من أهمها "التشجير" لكي تتحقق رؤية المشروع، وتصبح المحافظة على البيئة سمة مميزة للمجتمع والنظافة سلوك وممارسة عملية.

وأضاف "صبيحي" أن عدد المشاركين في المشروع بلغ أكثر من 300 كشاف وشبل وقائد كشفي يمثلون 55 مدرسة، مقدمًا شكره لمدير المكتب ورئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة خالد بن عبدالله جعبور، على دعمهما لجميع برامج وفعاليات وحدة النشاط بالمكتب، كما قدّم الشكر لزملائه المشرفين على التنظيم المميز للمشروع.

وقدّم الشكر لرئيس الشؤون التعليمية ولزملائه في الوحدة للمفوضية الكشفية بصامطة ولقادة المدارس وللقادة الكشفيين والكشافة المشاركين.