"مرور الباحة" يدعو الراغبات لاستخراج رخص قيادة التسجيل عبر أبشر

بمدارس تعليم القيادة بالمنطقة

أعلنت إدارة مرور منطقة الباحة عن مواعيد التسجيل لاستخراج رخص القيادة للنساء، وذلك بمدارس تعليم القيادة بالباحة.

ودعت إدارة مرور منطقة الباحة الراغبات باستخراج رخصة قيادة الحصول على مواعيد عن طريق منصة أبشر، وستكون المواعيد على النحو التالي حسب الصورة المرفقة.