الشرطة تطيح بمواطن ارتكب 6 جرائم سطو في جدة

استهدف مؤسسات تجارية.. وسرق ما تحويه من مبالغ

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب 6 حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة جدة.

وقال المتحدث إن الجرائم تمثلت في السطو على مؤسسات تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية بلغت (204.000) ريال.

وأضاف: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.