رياضة الدراجات الهوائية في "صيف عسير" تجمع بين المتعة والثقافة السياحية

من أبرز الفعاليات التي حظيت بإقبال كبير من المواطنين

تعتبر رياضة الدراجات الهوائية من أبرز الرياضات التي تجمع بين التكامل البدني والنفسي والثراء المعرفي، الذي تمثله المواقع السياحية والتراثية التي تحتضن هذه المسابقات في جميع دول العالم.

وفي مهرجان صيف عسير 2020، تعتبر فعاليات الدراجات الهوائية التي تنظمها أمانة منطقة عسير وعدد من البلديات التابعة لها من أبرز الفعاليات التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة، الذين حرصوا على الاستمتاع بالفعاليات التي تقدم هذا العام تحت شعار "مرحبًا ألف.. تنزه بحذر" في المحافظات الواقعة على الشريط السياحي الجبلي الممتد من محافظة ظهران الجنوب إلى مركز "البشائر" بمحافظة بلقرن شمالاً.

وأقيمت الفعاليات وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حيث يتم قياس درجات الحرارة لمستخدمي الدراجات الهوائية وتعقيم الدراجات الهوائية قبل وبعد الاستخدام، وتحديد علامات أرضية ومسارات منظمة لتحقيق التباعد الاجتماعي في موقع عربات بيع الطعام المتنقلة، وتحقيق التباعد الاجتماعي بتوعية وتوجيه الزائرين للفعالية من قبل الفرق التطوعية المشاركة.

وتتوزع مسارات الدراجات الهوائية على أربعة مواقع سياحية في منطقة عسير، هي مسار السحاب الذي يقع في مركز "السودة" على مسافة ٣٥٠٠ متر، ومسار محافظة "النماص" الذي يمتد على مسافة ٢٠٠٠ متر، ومسار متنزه "الحبله" لمسافة ٢٠٠٠ متر، ومسار "المطار" على مسافة ١٣٠٠ متر.

وحرصت أمانة منطقة عسير والجهات المشاركة معها في تنظيم الفعالية مثل شرطة ومرور المنطقة والدفاع المدني والهلال الأحمر ووزارة الزراعة وفريق "نشامى عسير"، وفريق "سندكم" والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية (محمية ريدة)، والبلديات المعنية في النماص والسودة والحبلة، على اختيار مواقع المسارات التي تمر بعضها وسط غابات العرعر والنبات الجبلية العطرية التي تشكل مع السحاب الذي يغطيها لوحة فنية حالمة، إضافة إلى تعرف المشاركين على أبرز المعالم الحضارية والتراثية التي تتوزع على جنبات المسارات، وهو ما يحقق أبرز أهداف الفعالية في توفير نشاط سياحي يجمع بين المتعة والثقافة .

وجهزت أمانة منطقة عسير والجهات المشاركة، معها مواقع المسارات منذ وقت مبكر، حيث تم تقسيم المسارات إلى ثلاثة أقسام A , B ,C ، تشمل منطقة المواقف ومنطقة الفعاليات ومسار الحركة البديل، ومسار دراجات بعرض أربعة أمتار، ومساراً خاصاً بالمشي، وعشرات اللوحات الإرشادية ومئات العلامات الأرضية لتوضيح المسارات الحركية ولحفظ السلامة وموقف لسيارات فرق التنظيم والصيانة وحاويات نفايات على طول المسار.

ولم تقتصر الفعالية على المشاركين، حيث وفرت جوانب ترفيهية للحضور منها دراجات هوائية للتنزه والتأجير برسوم رمزية، وعربات بيع طعام متنقلة، وجلسات على خمس إطلالات جذابة، وتجهيز مواقع تعكس هوية المنطقة.



يذكر أن فعاليات الدراجات الهوائية ستستمر لمدة شهر قابلة للتمديد، من الساعة الثالثة وحتى الساعة السابعة مساء يومياً.