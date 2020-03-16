شهادة تقدير من الملحق الثقافي بأدنبرا للزميل "البقمي"

تلقى محرر "سبق" الزميل متعب البقمي شهادة شكر وتقدير من الملحق الثقافي بسفارة اللمملكة العربية السعودية في كانبرا بأستراليا، على دوره الإعلامي وجهوده في دعم الأندية السعودية إعلاميًا لعام 2019م ، مما كان له الأثر الطيب في نقل الصورة المشرفة عن المبتعثين والمبتعثات بأستراليا.