"مسام" ينتزع 752 لغمًا باليمن خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر

شملت 182 "مضادة للدبابات" و560 ذخيرة غير متفجّرة وعبوتين

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2019م؛ من انتزاع 752 لغمًا؛ منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و182 لغمًا مضادة للدبابات، و560 ذخيرة غير متفجّرة، وعبوتان ناسفتان.



وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن؛ 91.389 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.



وحاولت الميليشيات إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.