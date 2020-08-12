بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص"

هاجم ثعبان ضخم قطيعًا من الأغنام بمركز شواص، شمال منطقة عسير، متسببًا في نفوق 9 رؤوس من الأغنام وذلك عصر أمس الثلاثاء.
وأفاد شاهد عيان لـ"سبق"، بأن 9 من الخراف كانت في حوش من البلك قريبًا من منزل جاره، قد نفقت بسبب ثعبان ضخم، مفيدًا بأنه تم قتل الثعبان بمساعدة مكفوله.
هاجم قطيعًا من الأغنام بالمركز شمال منطقة عسير وتم قتله
هاجم ثعبان ضخم قطيعًا من الأغنام بمركز شواص، شمال منطقة عسير، متسببًا في نفوق 9 رؤوس من الأغنام وذلك عصر أمس الثلاثاء.
وأفاد شاهد عيان لـ"سبق"، بأن 9 من الخراف كانت في حوش من البلك قريبًا من منزل جاره، قد نفقت بسبب ثعبان ضخم، مفيدًا بأنه تم قتل الثعبان بمساعدة مكفوله.