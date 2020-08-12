بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص"

هاجم قطيعًا من الأغنام بالمركز شمال منطقة عسير وتم قتله

هاجم ثعبان ضخم قطيعًا من الأغنام بمركز شواص، شمال منطقة عسير، متسببًا في نفوق 9 رؤوس من الأغنام وذلك عصر أمس الثلاثاء.

وأفاد شاهد عيان لـ"سبق"، بأن 9 من الخراف كانت في حوش من البلك قريبًا من منزل جاره، قد نفقت بسبب ثعبان ضخم، مفيدًا بأنه تم قتل الثعبان بمساعدة مكفوله.