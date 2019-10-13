"غوث الخيري" يدرب أكثر من 170 زائرًا في معرض الصقور

تضمن البحث عن المفقودين في الصحراء والإسعافات الأولية

كشف قائد ومؤسس فريق غوث السعودي الخيري للبحث والإنقاذ، منصور بن ناصر العاطفي؛ أن أكثر من 170 زائرًا من زوار معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية، استفادوا من الدورات التدريبية للفريق خلال مشاركته في أول يومين.



وقال: إن مشاركتنا في معرض الصقور والصيد السعودي، تعريفية وتدريبية وتثقيفية بخدمات الفريق الإنسانية، والتي تشمل البحث عن المفقودين في الصحراء والإنقاذ بالحالات الطبيعية، والإسعافات الأولية.



وأضاف العاطفي: ننبه الزوار من الأخطار والكوارث عبر المطويات الإرشادية والندوات التثقيفية، وبشرح عملي على جميع الأجهزة التي يستخدمها الفريق في الإنقاذ.



وتابع: "استهدفنا الحضور عبر مجموعة من البرامج التي تخدمهم عند الحاجة في حياتهم اليومية، وبلغ عدد المستفيدين منذ تأسيس الجمعية أكثر من 45 ألف مواطن في برنامج الإنعاش القلبي الرئوي، وجميعهم حصلوا على شهادات معتمدة بذلك".



واعتبر "العاطفي" معرض الصقور والصيد السعودي، نقطة ارتكاز مهمة نعمل من خلالها على توعية وتدريب الصقارين الذين يقضون أيامًا طويلة في البراري للصيد على الإسعافات الأولية، وطرق التعامل مع حالات أخرى ربما يتعرض لها الصقار، لا سمح الله.



ويستمر المعرض حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، ويضم 30 قسمًا، تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة، إضافة إلى فعاليات متعددة للعائلات تتنوع في مختلف أركانه، وأخرى ثقافية وتوعوية، وأمسيات ثقافية ومزاد صقور.



ويحرص المعرض على إبراز التراث السعودي وألوانه المختلفة، والمحافظة على الهوية الوطنية، بمشاركة 350 عارضًا، وأكثر من 30 قسمًا متخصصًا؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في المحافظة على التراث، وتلبية لشغف الهواة عبر مختلف أركانه، وعلى تصوير ونقل واقع الجزيرة العربية وهواية الصيد بالصقور للأجيال والعالم.



ويتضمن المعرض عددًا من الفعاليات والمحاضرات، ومزادًا للصقور جذب آلاف الزوار بمختلف شرائحهم.