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مناقشة عدد من الموضوعات لإدراجها على جدول أعمال المجلس

لجنتا الحج وحقوق الانسان في "الشورى" تجتمعان "عن بعد"

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عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل؛ شهد مناقشة الموضوعات المحالة إليها.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

وتضمّنت الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع، التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/1440هـ.

كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التي أحيلت لها تمهيداً لرفع تقاريرها بشأنها للمجلس لإدراجها على جدول أعماله.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة، حيث استعرضت اللجنة التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1440/ 1441هـ.