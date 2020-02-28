إيداع ملياريْ ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة

للمستفيدين من الضمان الاجتماعي عن شهر رجب

أعلن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، عن إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات.

وقال "المبارك": إن المبالغ اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، متضمنة بدل غلاء المعيشة، وإضافة بدل غلاء المعيشة إلى المخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأضاف: المبالغ المودعة في حساباتهم، قد بلغت في مجملها 2.060.473.550 ريالًا؛ حيث جرى إيداع 1.416.957.032 للمعاشات الضمانية؛ بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193.143.636 ريالًا، و103.008.882 ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 347.364.000 ريال بدل غلاء المعيشة.