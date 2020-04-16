في المركز التاسع.. الطائف تسجّل 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 84 حالة

حالات التعافي ثابتة عند معدل 16 حالة.. والنشطة 68

ارتفع مُعدل التسجيل لحالات الإصابة بفيروس"كورونا" المُستجد بالنسبة لـلطائف بعد أن تم تسجيل 13 حالة تم إعلانها اليوم الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 84 حالة، ضمن قائمة الإصابات التي تضمنت 62 مدينة أو محافظة شهدت تسجيل إصابات فيها، وكان ترتيب الطائف بينها هو التاسع.



جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة إيجازها الصحفي اليوم بشأن أرقام وإحصائية الإصابات في المملكة.



وظلّت حالات التعافي ثابتة عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 68 حالة.